Höchste Pleite für RB Salzburg seit 16 Jahren: Janis Blaswich bekommt erneut die Hütte voll

Bei Meister Sturm Graz erlitt das Team von Trainer Pepijn Lijnders am Sonntag in der österreichischen Fußball-Bundesliga ein 0:5 (0:2).

Am Dienstag war Salzburg in der Champions League zu Hause mit 0:4 gegen Stade Brest aus Frankreich unter die Räder gekommen, zum Start in die Königsklasse hatte es ein 0:3 bei Sparta Prag gesetzt.

In Graz mussten die Salzburger die höchste Niederlage in der Bundesliga seit einem 0:7 gegen Rapid Wien 2008 hinnehmen.

"Wo das Glück fehlt, kommt noch Pech dazu", hieß es in der Mitteilung des Klubs zum Spiel. Mika Biereth gelang ein Dreierpack für den Tabellenführer (30./50./62.).