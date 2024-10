Die Kommentar-Funktion war deaktiviert: Juergen Klopp erklärt bei Instagram seinen Wechsel zu Red Bull

Jürgen Klopp will bei Red Bull "Erfahrungen teilen"

Klopp wird ab Januar Head of Global Soccer bei Red Bull. Am Mittwoch befand er sich im Urlaub, in dem Video trägt er ein kurzärmliges T-Shirt und spricht auf Englisch. Die Kommentar-Funktion unter der etwa zweiminütigen Botschaft ist deaktiviert.

Er wolle in seinem neuen Job die "Erfahrung teilen, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe", sagte Klopp weiter: "Wir wissen alle, dass es erfolgreichere Trainer da draußen gibt. Aber während meiner Karriere habe ich um den Aufstieg gekämpft, gegen den Abstieg gekämpft, ich habe um Titel und Trophäen gekämpft. Manchmal sind wir gescheitert, manchmal hatten wir Erfolg. Damit umzugehen ist nicht einfach. Aber es ist möglich."