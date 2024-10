Ein fieser Trick? Bolivien verlegt sein Nationalstadion auf eine Höhe von 4150 Metern

Die Luft im Stadion von El Alto ist dünn, die Botschaft auf dem Rasen dafür umso dicker. "4150 Meter" steht in großen Buchstaben auf jenem Rasen, auf dem Bolivien am Donnerstag sein umstrittenes WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien absolviert.

Für alle Kritiker folgt darunter ein trotziger Satz: "Se juega donde se vive". Frei übersetzt: Wir spielen da, wo wir leben. Punkt.

Bislang hatte Bolivien seine Pflichtspiele stets in La Paz ausgetragen, auf 3637 Metern im höchstgelegenen Nationalstadion der Welt. Schon das war umstritten.

Doch neuerdings zieht es das Team noch deutlich höher hinaus. Weil das frisch renovierte Stadion in El Alto so schön und der Rasen so gut sei, sagt Nationaltrainer Oscar Villegas. Weil das einen enormen Vorteil bringe, sagen viele Gegner.