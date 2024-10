"Eine wirklich schlimme Zeit": Alvaro Morata offenbart Depressionen und Panikattacken

Im Sommer habe es dann bezüglich eines möglichen Wechsels ins Ausland Nachrichten gegeben, "die für mich unverhältnismäßig waren". Und so traf der Kapitän der Nationalmannschaft die Entscheidung, "Spanien zu verlassen. Der Moment kam, als ich es nicht mehr aushalten konnte."

Kurz nach dem EM-Erfolg in Berlin folgte dann der Schritt von Atletico Madrid zu der AC Mailand. "Ich habe gemerkt, dass so etwas in Italien einfach nicht passiert", sagte Morata. Im Gegensatz zu der Negativität in Spanien spüre Morata bei den Italienern mehr Respekt gegenüber seiner Person.