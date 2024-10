Wolfsberger AC vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Auch am heutigen Sonntag, den 27. Oktober, wird in der Österreichischen Bundesliga Fußball gespielt. Drei Spiele des 11. Spieltags stehen an. Eröffnet wird der Fußball-Nachmittag mit dem Duell zwischen dem WAC und RB Salzburg. Die Action in der Lavanttal-Arena (Wolfsberg) geht um 14.30 Uhr los.