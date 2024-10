"Was bleibt für mich im Fußball?" Lionel Messi spricht über mögliches Karriereende

Lionel Messi hat noch Vertrag bis Ende 2025

Der Argentinier spielt seit 2023 in den USA für MLS-Klub Inter Miami. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis Ende 2025.

Zwar seien Argentinien und Barcelona weiterhin seine "Heimat", aber "heute bin ich auch an einem Ort, an dem ich mich sehr glücklich fühle, ein neuer Abschnitt in meinem Leben".

Sollte sich Messi tatsächlich dazu entscheiden, seine Karriere fortzuführen, wäre auch eine erneute Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Jahr 2026 in Reichweite.

"Nun, alles geschieht aus einem bestimmten Grund im Leben - jetzt versuche ich einfach, Tag für Tag zu leben", sagte er dahingehend zurückhaltend.