Verlockendes Angebot aus der Wüste? Deutscher Nationalspier denkt wohl über Wechsel nach Saudi-Arabien nach

Rüdiger lief bislang in 114 Spielen für die Madrilenen auf und sammelte dabei acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists).

Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Rüdiger bisher 76 Länderspiele, in denen ihm drei Treffer gelangen.

Am Dienstagabend erwarten die Königlichen Borussia Dortmund zum dritten Spieltag in der Champions League. Am Samstagabend geht es hochkarätig weiter: In der Primera División trifft Real dann auf Spitzenreiter FC Barcelona zum Clásico vor heimischem Publikum.