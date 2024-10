Überraschende Möglichkeit könnte sich auftun: Wird Xavi nach seinem Abschied vom FC Barcelona Nationaltrainer?

Xavi, Vorgänger von Hansi Flick als Chefcoach des FC Barcelona, ist ein Kandidat auf den Posten des katarischen Nationaltrainers. Das berichtet die Zeitung Al Raya aus Katar.

In jenem Bericht heißt es, der katarische Verband plane die Verpflichtung Xavis, weil man mit dem aktuellen Nationaltrainer Tintín Márquez unzufrieden sei. Dieser ist noch nicht einmal ein Jahr im Amt, steht aber angesichts schwacher Leistungen seiner Mannschaft in der Kritik. Zuletzt setzte es für Katar in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 eine 1:4-Klatsche gegen den Iran. Márquez steht noch bis 2026 unter Vertrag.

Xavi ist in Katar kein Unbekannter. Dort ließ der ehemalige Kapitän des FC Barcelona zwischen 2015 und 2019 bei Al-Sadd seine aktive Laufbahn ausklingen. Direkt im Anschluss startete er dort seine Trainerkarriere, ehe er 2021 zu Barça zurückkehrte und dort bis zum vergangenen Sommer die Profimannschaft betreute.

Um den 44-Jährigen war es seit seinem Abschied von den Blaugrana mit einer Ausnahme ruhig: Ende September wurde er kurzzeitig als Nachfolger Daniele De Rossis bei der Roma gehandelt. Dort heuerte aber schließlich Ivan Juric als neuer Übungsleiter an.