Pep Guardiola kommentiert Vergabe des Ballon d'Or: "Ronaldo war ein Monster - und Messi ist der Vater des Monsters"

Guardiola zum Ballon d'Or: "Jeder hat seine eigene Meinung"

Mit Blick auf die Preisverleihung am Montag sagte Guardiola: "Jetzt ist eine neue Ära angebrochen, in der jeder den Ballon d'Or gewinnen kann. Am Ende hat dazu jeder seine eigene Meinung. Wenn Vini Jr. den Ballon d'Or gewonnen hätte, wäre das verdient gewesen. Genau wie auch bei Erling Haaland letztes Jahr, als er nicht gewonnen hat."

Einen Seitenhieb in Richtung des Madrilenen, der in Paris fehlte, verkniff sich Guardiola nicht, denn er stellte heraus, dass Haaland 2023 beim Ballon d'Or anwesend war, auch wenn er am Ende nicht den Preis in Empfang nehmen konnte: "Er war da, er war glücklich und hat Leo Messi gratuliert. 'Na gut, dann versuche ich es nächste Saison nochmal'", meinte der City-Coach.

Die Verantwortlichen von Real Madrid und Vinícius Júnior warfen den Ballon-d'Or-Veranstaltern fehlenden Respekt vor, da der Brasilianer nicht mit dem goldenen Ball ausgezeichnet wurde. Stattdessen krönten die stimmberechtigten Journalisten Rodri von Manchester City zum weltbesten Spieler der Saison 2023/24.