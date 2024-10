"Nein, das ist unmöglich": Von einem Job im Fußball könnte auch Carlo Ancelotti Toni Kroos nicht überzeugen

Toni Kroos: "Für die Trainer noch härter als für die Spieler"

Kroos hatte seine Karriere nach der Heim-EM 2024 in Deutschland beendet. Ein Jahrzehnt hatte er zuvor für Real Madrid gespielt und auf Vereinsebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Auf den Trainingsplatz will er nicht mehr zurück, schon gar nicht als Trainer. "Ein Tag in Valdebebas [Trainingsgelände von Real Madrid] ist für die Trainer noch härter als für die Spieler. Als Spieler kommt man, erledigt seinen Job und geht wieder. Als Trainer ist man für alle verantwortlich, man kommt als Erster und geht als Letzter. Dazu hat man die gleichen Reisestrapazen."

Nicht grundsätzlich ausschließen wollte Kroos dagegen eine Karriere als Sportdirektor. "Vielleicht, da ist man ein bisschen unabhängiger und arbeitet mehr am Handy und so", gab er zu. "Aber eine Trainerlaufbahn ist für mich unmöglich." Er sei in gewisser Hinsicht bereits ein Trainer, "nämlich meiner Kinder".