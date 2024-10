Lionel Messi schwärmt von Lautaro Martínez: "Er verdient den Ballon d'Or"

Lionel Messi ist der Meinung, dass Lautaro Martínez, sein Teamkollege in Argentiniens Nationalmannschaft in diesem Jahr den Ballon d'Or verdient hat. Mit dieser überraschenden Ansicht dürfte der Superstar von Inter Miami relativ alleine dastehen - aber er lieferte Argumente, die für den Stürmer von Inter Mailand sprechen.

Messi tätigte seine Aussagen nach dem 6:0-Sieg Argentiniens gegen Bolivien in der WM-Qualifikation. In diesem Spiel trafen sowohl Messi als auch Martínez. Der Angreifer gewann in diesem Jahr die Copa América mit den Albiceleste und wurde beim Turnier in den USA mit fünf Treffern Torschützenkönig. Außerdem holte er mit seinem Klub Inter auch noch den Meistertitel in der Serie A.

Messi schwärmte nach dem Duell von Martínez: "Er hatte ein spektakuläres Jahr. Er hat im Finale getroffen und ist auch noch Torschützenkönig bei der Copa América geworden. Er verdient den Ballon d'Or mehr als jeder andere."