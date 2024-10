"Solche Spieler hatte ich nie": Jürgen Klopp ätzt gegen eine Legende von Real Madrid

Klopp: "Was genau haben wir verbrochen?"

Nach einem 0:0-Halbzeitstand war Real seinerzeit kurz nach der Pause nach einem schweren Patzer von Liverpools Torwart Loris Karius durch Karim Benzema in Führung gegangen. Kurz darauf gelang zwar Sadio Mané der Ausgleich, ein traumhaftes Tor von Gareth Bale brachte die Madrilenen aber nach gut einer Stunde wieder in Führung. Kurz vor Schluss machte wiederum Bale dann mit einem weiteren Treffer alles klar.

"Die Tore, die wir da kassiert haben, passieren normalerweise in 100 Jahren nicht", blickte Klopp zurück. "An dem Tag haben wir uns wirklich gefragt: Was genau haben wir verbrochen, dass es so ablaufen muss? Wir haben ja häufiger gegen euch verloren, das kann ja auch passieren. Aber an dem Tag war es schon so, dass wir das subjektive Gefühl hatten: Das war ungerecht."

Nach der bitteren Enttäuschung von 2018 durfte Klopp ein Jahr später dann doch noch über den Champions-League-Triumph jubeln, gewann die Königsklasse mit Liverpool 2019 durch ein 2:0 im Finale gegen Tottenham.

Zudem führte Klopp die Reds 2020 zum Gewinn der englischen Meisterschaft.