"Im modernen Fußball ist alles möglich": Wechselt Cristiano Ronaldo zum Klub von Ryan Reynolds in die dritte englische Liga?

Cristiano Ronaldo hat noch Vertrag bis zum Sommer

Ronaldo spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien, wo der 39-jährige Portugiese noch bis kommenden Sommer bei Al-Nassr unter Vertrag steht. Ob und wo er seine Karriere danach fortsetzt, ist offen.

"Cristiano Ronaldo ist mehr als ein Fußballer", betonte Gallas. "Er ist eine Marke und dazu erzielt er weiterhin so viele Tore. Es gibt immer noch viele Klubs, die glücklich wären, ihn zu haben."

In der laufenden Saison hat CR7 bisher in neun Pflichtspielen acht Tore für Al-Nassr erzielt. Aktuell bereitet sich der Angreifer mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf die anstehenden Nations-League-Spiele in Polen (12. Oktober) und Schottland (15. Oktober) vor. Im Verein steht die nächste Partie am 18. Oktober an, wenn Ronaldo mit Al-Nassr bei Al-Shabab zu Gast ist.

Wrexham trifft indes als nächstes am Samstag zuhause auf Lincoln City und will erneut punkten, um sich weiterhin oben festzusetzen.