"Ich weiß nicht, ob das Gleiche mit Luis Enrique passiert wäre": Luis de la Fuente beschwert sich über geringes Gehalt bei Spanien

Luis de la Fuente: Neuer Vertrag war bereits ausgehandelt

Zwar hatten sich die beiden Parteien bereits grundlegend auf einen neuen Vertrag geeinigt, die finalen Verhandlungen wurden aufgrund des anhaltenden Chaos beim spanischen Fußballverband aber auf Eis gelegt. Die RFEF kommt wegen verschiedener Vorwürfe und Vorfälle seit Monaten nicht zur Ruhe.

Nach dem EM-Erfolg im Sommer war Spanien mit je einem Remis (Serbien) und Sieg (Schweiz) in die neue Saison der Nations League gestartet. Am Samstag empfängt das Team von de la Fuente Dänemark, ehe es am darauffolgenden Dienstag zum Rückspiel mit den Serben kommt.