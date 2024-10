Horrorstatistik im Clásico: Bei Real Madrid wachsen intern wohl die Zweifel an Superstar Kylian Mbappé

Kylian Mbappe kam von PSG zu Real Madrid

Mbappé war im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real gewechselt. Er hat in der spanischen Hauptstadt einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Die nächste Chance, seine Kritiker umzustimmen, hat Mbappé am Samstag im Ligaspiel beim FC Valencia. Am kommenden Dienstag empfängt Real dann in der Champions League zuhause die AC Milan.