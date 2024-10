"Er wird der Beste der Welt sein": Ex-Barcelona-Star Rivaldo schwärmt von einem Angreifer

Brasiliens Legende Rivaldo, Ballon-d'Or-Gewinner des Jahres 1999, hat erklärt, dass ihn Lamine Yamal von seinem Ex-Klub FC Barcelona ein wenig an ihn selbst erinnert. Der Brasilianer sagte dem 17-Jährigen eine glänzende Zukunft voraus, da er davon ausgeht, dass sich Yamal zum weltbesten Kicker entwickeln wird.

In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Sport sagte der 52-jährige Rivaldo: "Der, den alle lieben, ist Lamine. Er ist ein beeindruckender Spieler, aber es gibt bei Barça auch noch Gavi und viele andere gute Leute. Manchmal erinnert er mich an mich selbst, denn ich bin auch auf den Platz gegangen, um Spaß zu haben. Er hat diese Freude auch in sich, er spielt, um Spaß zu haben, fühlt sich wohl und das gefällt den Fans. Er ist erst 17 Jahre alt und spielt schon, als wäre er 26 oder 27."

Rivaldo ergänzte: "Er wird sich mit Sicherheit zu einem tollen Spieler entwickeln. Er ist ja schon einer und macht es richtig gut: Er ist Europameister, hat bei Barcelona schon geglänzt. Eines Tages wird er der Beste der Welt sein."

Mit seinen starken Leistungen schaffte Lamine Yamal in der vergangenen Saison beim FC Barcelona den Durchbruch. Bei der EM glänzte er als Stammspieler der Furia Roja, die in Deutschland Europameister wurde. Und auch in dieser Saison liefert der 17-Jährige konstant gute Leistungen ab, sodass Rivaldo mit seinem Lob beileibe nicht der einzige Experte ist, der dem Teenager ganz Großes zutraut.