"Eine absurde Qualität": Startorwart hält Harry Kane vom FC Bayern für seinen stärksten Gegenspieler

Harry Kane erzielte für den FC Bayern bislang zehn Saisontore

Auch bei Bayern hat Kane seit seiner Ankunft zu Beginn der Saison 2023/24 bekanntlich eine herausragende Torquote.

In der laufenden Spielzeit steht der 31-Jährige aktuell bei zehn Toren in neun Einsätzen. Auch beim Topspiel gegen Vizemeister Stuttgart am Samstagabend will sich Kane wieder in die Torschützenliste eintragen.