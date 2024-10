"Ich bin immer erreichbar": Didier Deschamps reagiert auf die neue Entwicklung im Fall Paul Pogba

© getty

Deschamps über Pogba: "Eine Selbstverständlichkeit"

Pogba wird immer wieder mit einem Wechsel in die US-Liga MLS in Verbindung gebracht. Aber auch ein Engagement in der französischen Ligue 1 soll denkbar sein. Ob Pogba auch in die französische Nationalmannschaft zurückkehren könnte, ließ Deschamps offen.

Der 55-Jährige sicherte dem 91-maligen französischen Nationalspieler aber weiterhin seine volle Unterstützung zu.

"Ich bin und bleibe mit allen Spielern in Kontakt und unterstütze sie. Wenn es komplizierte Momente gibt, Verletzungen, private Probleme oder Sperren wie in diesem Fall, wissen die Spieler, dass ich immer erreichbar bin. Das ist für mich sehr wichtig. Diese Art der Unterstützung ist bei dem Vertrauensverhältnis, das ich zu den Spielern habe, eine Selbstverständlichkeit", so der Coach der Équipe Tricolore.