Deutliche Warnung vom Trainer an Supertalent Lamine Yamal

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat Offensivspieler Lamine Yamal vom FC Barcelona zwar bescheinigt, bereits in der Weltklasse angekommen zu sein - dennoch weiß der Europameister-Coach nur zu genau, dass der Youngster hart weiter arbeiten muss.

"Er ist ein Phänomen und schon in der Weltspitze angekommen. Aber er hat das Schwierigste noch vor sich: Dort zu bleiben, wo er ist", betonte de la Fuente laut Mundo Deportivo.

Ganz oben zu bleiben, werde Yamal nur mit "Bodenständigkeit, Normalität, Professionalität, harter Arbeit und als guter Mannschaftskamerad" erreichen. "Wenn er all das verinnerlicht, werden wir uns noch lange an ihn erinnern - er hat die Fähigkeiten dazu, aber er muss sie auch richtig einsetzen", so de la Fuente weiter.

Trotz seiner erst 17 Jahre ist Yamal sowohl für die spanische Nationalmannschaft als auch für Barça schon konstant ein wichtiger Spieler.

Bei der EM im vergangenen Sommer gelangen Yamal vier Assists und ein traumhaftes Tor, das er im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) erzielte. Insgesamt lief der Teenager bisher 17-Mal für Spanien auf, feierte schon sein Debüt im September 2023 unter de la Fuente.