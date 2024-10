"Davon bin ich überzeugt": Ballon-d'Or-Gewinner Rodri schickt hat klare Botschaft an Lamine Yamal

Lamine Yamal in herausragender Form

Yamal galt im Vorfeld ohnehin als haushoher Favorit auf die Kopa-Trophäe. Zu den fünf Finalisten gehörten neben dem türkischen Top-Talent Arda Güler von Real Madrid auch Yamals Barça-Teamkollege Pau Cubarsí, Savinho von Manchester City und Kobbie Mainoo von Manchester United.

Yamal zählt trotz seiner jungen Jahre schon zu den wichtigsten Spielern bei Barcelona und war auch eine von Spaniens Säulen beim Gewinn des EM-Titels im vergangenen Sommer in Deutschland.

In dieser Saison präsentiert sich der Teenager in unglaublicher Form und hat in 14 Spielen bereits sechs Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben, darunter ein Treffer beim 4:0-Sieg gegen Real Madrid im Clásico am vergangenen Wochenende.