Gala für Guinea: BVB-Star Serhou Guirassy mit überragendem Auftritt

Beim 4:1-Sieg der Westafrikaner in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äthiopien glänzte Guirassy in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick (18., Elfmeter/38./45.+2) und stellte damit auf 3:0. Seydouba Cisse erhöhte nach der Pause auf 4:0 (48.), Canaan Markneh (53.) konnte nur noch verkürzen.

Für Guirassy, der in der 65. Minute ausgewechselt wurde, waren es im 19. Länderspiel die Tore vier, fünf und sechs. Für den BVB erzielte der 28-jährige Stürmer in der laufenden Saison bislang sechs Treffer in sechs Partien.