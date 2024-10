Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ballon d'or 2024: Wann wird der Weltfußballer gekürt und wer ist nominiert für die Top 3?

Der Ballon d'Or 2024 wird am Montag, den 28. Oktober, im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris verliehen. Um 20 Uhr deutscher Zeit geht es los. Einer der 30 Nominierten gewinnt am Ende den Preis für den Weltfußballer des Jahres. Als große Favoriten werden Rodri von Manchester City, sowie Vinicius Junior und Jude Bellingham von Real Madrid gehandelt.

Der Ballon d'Or der Männer ist jedoch bei weitem nicht der einzige Preis, den es am Abend zu gewinnen gibt.

Ballon d'Or 2024: Um diese Auszeichnungen geht es bei der Verleihung