37 Spiele ungeschlagen! Ehemaliger Torwart vom FC Schalke 04 pulverisiert uralte Bestmarke in Holland

Timon Wellenreuther, ehemaliger Torhüter beim aktuellen Zweitligisten FC Schalke 04 und nun bei Feyenoord Rotterdam in der niederländischen Eredivisie im Kasten, hat für den Traditionsverein aus der Hafenstadt einen uralten Rekord geknackt.

Durch den 2:0-Auswärtssieg am 10. Spieltag beim FC Utrecht am Sonntag blieb Wellenreuther auch im 37. Spiel in der Eredivisie mit Feyenoord ungeschlagen. Laut Daten-Anbieter opta hat er damit die bisherigen Bestmarke ausgelöscht. Diese hielten Eddy Treijtel in der Saison 1969/70 und Pétur Pétursson in der Spielzeit 1979/80).

Bereits am 2. Oktober beim 3:2-Auswärtssieg am 2. Spieltag der Champions League beim FC Girona machte Wellenreuther mit einer herausragenden Leistung auf sich aufmerksam. Damals hielt er in der 67. Spielminute einen Foulelfmeter von Bojan Miovski und wurde damit zum ersten Feyenoord-Torhüter seit Bradley Jones im November 2016 (gegen Zorya Luhansk), der in einem europäischen Wettbewerb ohne Elfmeterschießen einen Strafstoß parierte. Es war zugleich der erste vereitelte Strafstoß eines Rotterdamer Keepers in der Champions League seit Jerzy Dudek im März 2000 (gegen den FC Chelsea).

Wellenreuther wechselte 2013 in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 und stand später auch in zehn Pflichtspielen für die Profis im Kasten. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu RCD Mallorca nach Spanien ging er 2017 schließlich zu Willem II Tilburg in die Niederlande. Über den RSC Anderlecht landete der heute 28-Jährige 2022 bei Feyenoord Rotterdam. Dort stand er bislang in 53 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und blieb dabei 18-mal ohne Gegentor.