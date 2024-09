"Einige Schwierigkeiten": Diese Mannschaft wartet seit 20 Jahren auf einen Sieg

Letzter der FIFA-Weltrangliste und seit 20 Jahren ohne Sieg: Diese Serie soll für San Marino in der Nations League nun enden. Zum Auftakt wartet dabei am Donnerstag (20.45 Uhr) ausgerechnet Liechtenstein - der Gegner, gegen den der Fußball-Zwerg am 28. April 2004 seinen bislang einzigen Erfolg feierte.