"Treffen mit dem Schicksal": San Marino außer Rand und Band - ein Nobody wird zum "Gott"

San Marinos Stadionsprecher war auf den historischen Moment eher schlecht vorbereitet. Also brüllte der gute Mann nach dem Schlusspfiff einfach los.

"San Marino uno, Liechtenstein zero!", schrie er in sein Mikrofon, während auf dem Rasen eine wilde Party begann, und dann noch einmal: "San Marino uno, Liechtenstein zero!" Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Weil es so schön war.

20 Jahre lang hatte San Marinos Nationalmannschaft auf einen Sieg gewartet, in 140 Spielen gab es 134 Niederlagen und sechs Unentschieden.

Und jetzt das: Zum Auftakt der Nations League gewann der Letzte der FIFA-Weltrangliste 1:0 gegen jenen Gegner, gegen den er am 28. April 2004 den bislang einzigen Erfolg seiner Geschichte (ebenfalls 1:0) verbucht hatte.