Fallrückziehertor von Yussuf Poulsen! Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen gewinnt auch zweites Spiel mit Dänemark

Yussuf Poulsen von RB Leipzig traf mit einem sehenswerten Fallrückzieher (61.) zum 2:0, zuvor hatte Albert Grönbaek (36.) sein erstes Tor für die dänische A-Nationalmannschaft geschossen. Rasmus Kristensen von Eintracht Frankfurt stand in der Startelf. Am Donnerstag hatten die Dänen die Schweiz ebenfalls mit 2:0 bezwungen.

Knudsen vertrat in beiden Begegnungen den erkrankten Interimstrainer Morten Wieghorst, Augsburg hatte seinen Co-Trainer für die Länderspielperiode freigestellt. Wieghorst hatte das Amt erst nach der EM in Deutschland vom zurückgetretenen Kasper Hjulmand interimsweise übernommen.

Ebenfalls den zweiten Sieg holte in der Gruppe C1 die Slowakei durch ein 2:0 (2:0) gegen Aserbaidschan, der langjährige Herthaner und Kölner Ondrej Duda erzielte per Elfmeter das 1:0 (20.).

Der deutsche Trainer Konrad Fünfstück holte derweil mit Liechtenstein drei Tage nach dem 0:1 beim Weltranglisten-Letzten San Marino zumindest ein 2:2 (0:1) in Gibraltar. Dabei ging es in der Nachspielzeit hoch her: Liechtenstein, das seit Oktober 2020 auf einen Sieg wartet, hatte zunächst das vermeintliche 2:1 (90.+2) geschossen - das Tor wurde wegen Abseits aber aberkannt. Fünf Minuten später ging Gibraltar in Führung, ehe Liechtenstein in der 14. Minute der Nachspielzeit noch ausglich.