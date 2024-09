"Was war das?" Erling Haaland wird nach Fehlschuss von Norwegens Presse zerlegt

Der Stürmer von Manchester City hatte nach einem tollen Dribbling von RB Leipzigs Antonio Nusa in der 55. Minute frei vor dem gegnerischen Tor gestanden, setzte den Ball auf den fast leeren Kasten aber an den Pfosten.

Statt Jubel für die norwegische Nationalmannschaft gab es Abstoß für den Außenseiter. Insgesamt vergab Haaland vier Gelegenheiten auf einen Treffer.

In der heimischen Medienlandschaft hagelte es anschließend Kritik an dem sonst so treffsicheren Torjäger.

NRK fragte: "Wie konnte Erling Haaland kein Tor schießen?" Dagbladet schrieb: "Was war das? Der Top-Torjäger der Premier League war in der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar und traf kurz nach der Pause nur den Pfosten. Dass er torlos bleibt, ist unfassbar."