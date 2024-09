Slowenien vs. ÖFB-Team, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball-Länderspiel in Österreich im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag beginnt das ÖFB-Team die neue UEFA Nations-League-Saison mit einem Auswärtsspiel in Slowenien. Die Osteuropäer schafften es bei der EM im Sommer bis in die K.o.-Phase, scheiterten jedoch im Achtelfinale an Portugal im Elfmeterschießen.

Österreich beendete die EURO 2024 überraschend als Gruppensieger vor Frankreich und den Niederlanden. Im Achtelfinale unterlag das Team jedoch der Türkei mit 1:2.

Das letzte direkte Duell zwischen den beiden Ländern fand in der EM-Qualifikation 2019 statt. Österreich entschied sowohl Hin- als auch Rückspiel 1:0 für sich​.