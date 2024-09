"Ich musste ihn schützen": Ronald Koeman erklärt frühe Auswechslung von Matthijs de Ligt

Koeman nahm de Ligt zur Halbzeit runter und erklärte später: "Natürlich hätte ich ihn lieber auf dem Platz gelassen. Aber es sieht gerade so aus, als sei er in einer Phase, in der jeder seiner Fehler bestraft wird. Ich habe ihm heute eine Chance gegeben. Aber ich musste ihn schützen, indem ich ihn runtergenommen habe."

De Ligt ist in der Elftal kein Stammspieler und nahm auch bei der EM im Sommer nur die Rolle des Reservisten ein und blieb in sechs Partien ohne Einsatz. Gegen die DFB-Elf sammelte er nun am Dienstagabend an alter Wirkungsstätte in Amsterdam ebenfalls keine Pluspunkte. Bei beiden Gegentreffern trug er eine Mitschuld, unter anderem mit seinem katastrophalen Fehlpass vor dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Deniz Undav.

Virgil van Dijk, de Ligts Nebenmann in der Defensivzentrale, meinte anschließend: "So ist Fußball. Daraus muss man lernen. Es war nur ein Augenblick, aber auf dem höchsten Level wirst du dafür bestraft."