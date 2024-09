Riesen-Ausraster nach Niederlage gegen Italien: Frankreichs Mike Maignan hat Mitspieler wohl scharf kritisiert

In einer Zwei-Minuten-Rede habe AC Milans Nummer eins, wie die L'Equipe weiter berichtet, die Einstellung der gesamten Mannschaft bemängelt. Er habe behauptet, dass die Italiener im Vergleich qualitativ maximal zwei Plätze in Frankreichs Mannschaft hätten und trotzdem weitaus mehr Willen und Aggressivität gezeigt hätten, das Spiel zu gewinnen. Am Ende von Maignans Rede habe es niemand gewagt, Einwände zu erheben - nicht einmal Kapitän Kylian Mbappé und Vizekapitän Antoine Griezmann.

Frankreich hat mit der 1:3-Pleite gegen Italien am vergangenen Freitag den Start in die neue Nations-League-Spielzeit gründlich vermasselt. Für den Weltmeister von 2018 wird es in der Gruppe 2 der Liga A auch nicht unbedingt leichter. Bereits am Montag geht es um 20.45 Uhr gegen Belgien.