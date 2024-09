Offiziell! SC Freiburg gibt Roland Sallai an Galatasaray ab und kassiert Millionensumme

Galatasaray überweist für Sallai, der in Freiburg noch ein Jahr Vertrag hatte, eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro an den SCF. Die Summe wird über vier Saisons aufgeteilt.

Sallai hat derweil in Istanbul ein Arbeitspapier über vier Jahre bis 2028 unterschrieben. Der Ungar wird pro Jahr 2,5 Millionen Euro netto verdienen.