NXGN 20 für 2034: Lamine Yamal, Talal Haji und andere junge Spieler sind auf dem besten Weg, Superstars der Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien zu werden

© getty

Kendry Páez (Chelsea, Ecuador, 17)

Immer wieder hat der FC Chelsea gezeigt, dass er sich nicht scheut, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Superstars von morgen an sich zu binden. Mit Kendry Páez hat man sich jetzt wohl ein Juwel gesichert. Der 17-Jährige wird im Sommer 2025 zu The Blues stoßen, nachdem man sich mit Independiente del Valle auf eine Ablösesumme von umgerechnet rund 20 Millionen Euro geeinigt hat, um den talentierten Spielmacher an die Stamford Bridge zu holen.