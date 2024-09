© getty

Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Samstag im TV und Livestream? - Übertragung

Die Verteilung der Übertragung der insgesamt neun Spiele in der UEFA Nations League am Samstag ist schnell geklärt. Deutschland gegen Ungarn wird das einzige Duell sein, das im Free-TV übertragen wird. Das ZDF hat sich die Rechte gesichert und zeigt den Kracher außerdem per Livestream in der ZDF-Mediathek.

Exklusiv über DAZN verfügbar sind dagegen alle weiteren Partien. DAZN bietet die Livestreams im Abo kostenpflichtig an und auch auf den kostenpflichtigen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 werden in Summe vier Partien zu sehen sein.

Um die Spiele live verfolgen zu können, ist das DAZN Unlimited-Abonnement unabdingbar: 34,99 Euro pro Monat kostet es im Jahresabo. Dieses Paket schafft Zugang zu allen wichtigen Sportveranstaltungen, auch die UEFA Champions League und Bundesliga sind inbegriffen​.