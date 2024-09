Nach gewalttätigem Ausraster gegen Fan: Fußball-Verband sperrt Ex-Bundesligastar

Wie die Kleine Zeitung und die Kronen Zeitung übereinstimmend berichten, sprach der Kärntner Fußball-Verband eine vorläufige Suspendierung gegen den 32-Jährigen aus.

Hinteregger war beim Spiel seines Klubs SGA Sirnitz in der Unterliga Ost im Bundesland Kärnten gegen den ASKÖ Mittlern handgreiflich gegenüber einem Fan geworden und hatte diesen umgestoßen. Das Opfer erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei, weshalb nun wegen Körperverletzung gegen den ehemaligen Frankfurt-Verteidiger ermittelt wird.

Mittlern hatte zuvor in der letzten Minute den 4:3-Siegtreffer erzielt, woraufhin Hinteregger ausrastete und den Fan zu Boden stieß. "Ein Trainer hat so etwas nicht zu machen, egal ob dieser Hinteregger oder sonst wie heißt", schrieb Mittlern später in einem Statement.