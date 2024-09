"Mehr gibt es nicht zu sagen": ManCity-Star Rodri äußert sich zu Spekulationen um Wechsel zu Real Madrid

Rodri wurde in Madrid geboren. Er spielte in der Jugend für Atlético, wohin er nach einem Zwischenstopp beim FC Villarreal zurückkehrte. 2019 holte ihn Manchester City für 70 Millionen Euro Ablöse in die Premier League.

Mit City gewann der defensive Mittelfeldmann seitdem unter anderem die Champions League und vier englische Meisterschaften. In 258 Spielen für die Skyblues erzielte er 28 Treffer und lieferte 30 Vorlagen.