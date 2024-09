Frankreich vs. Italien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag kommt es in der UEFA Nations League zu einem echten Klassiker: Frankreich empfängt Italien im Parc des Princes in Paris. Diese Partie ist nicht nur der Auftakt für beide Mannschaften in die neue Nations-League-Saison, sondern auch das erste Pflichtspielduell der beiden Teams gegeneinander seit 16 Jahren.

Zuletzt trafen die beiden Nationen im Rahmen eines EM-Gruppenspiels 2008 aufeinander, das Italien mit 2:0 für sich entschied. Frankreich gewann die folgenden drei Testspiele allesamt.