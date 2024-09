"Er hat etwas gespürt": Sorgen um Marco Reus bei LA Galaxy

Der mittlerweile 35 Jahre alte Reus konnte in der 66. Minute beim Stand von 2:1 nicht mehr weitermachen und wurde von einem Physio in die Kabine gebracht. Zuvor hatte er sich an den hinteren Oberschenkel gefasst.

Eine Diagnose steht noch aus. "Ich weiß es nicht genau. Er sagte, er spürt etwas und wollte kein Risiko eingehen", wird Vanney auf der Homepage des Klubs zitiert. "Es war das dritte Spiel diese Woche, auch wenn er unter der Woche nicht viel gespielt hat. Hoffentlich ist es nur eine kleine Verhärtung, von der er sich in den nächsten zehn Tagen erholen kann. Wir werden sehen."

Reus hatte Mitte August bei den LA Galaxy unterschrieben und damit seine Zelte in Dortmund nach zwölf Jahren abgebrochen. In fünf Spielen für seinen neuen Klub erzielte er bisher drei Scorerpunkte.