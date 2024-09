"Das ist meine Motivation": Cristiano Ronaldo verrät, warum er auch mit 39 Jahren noch weiterspielt

Cristiano Ronaldo: "Das ist meine Motivation, weiterzuspielen"

Ronaldo wurde auch nach seinen Gefühlen bei der Verleihung der Auszeichnung gefragt. Seine Replik: "Für mich ist es eine Freude, in diesem Wettbewerb für den besten Torschützen aller Zeiten ausgezeichnet zu werden. Es ist eine einzigartige Trophäe für einen einzigartigen Spieler - ich scherze nur. Ich bin glücklich. Wenn ich Trophäen erhalte, denke ich immer an meine Familie, vor allem an meine Kinder. Sie sehen immer noch, wie ihr Vater Auszeichnungen erhält, wie er Tore schießt und Fußball spielt. Für mich ist das unglaublich. Das ist meine Motivation, weiterzuspielen."

Sportlich startete Ronaldo gewohnt treffsicher in die Saison und traf fünfmal in sechs Pflichtspielen. Nachdem er am Montag im King's Cup gegen Al-Hazm nicht zum Einsatz kam, wird erwartet, dass er am Freitag im Spiel von Al-Nassr gegen Al-Wehda in der saudischen Profiliga wieder dabei ist.