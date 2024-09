"Bleibe bei meiner Meinung": Bondscoach Ronald Koeman weist Kritik von Steven Bergwijn zurück

Bergwijn debütierte 2018 für die Elftal und absolvierte seitdem 35 Länderspiele (8 Tore). Zuletzt gehörte er auch bei der Europameisterschaft in Deutschland zum niederländischen Kader und kam in zwei Partien des Halbfinalisten für jeweils 45 Minuten zum Einsatz.

Oranje trifft am Samstag am ersten Spieltag der Nations League auf Bosnien-Herzegowina. Es folgt am Dienstag in Amsterdam der Klassiker gegen Deutschland.