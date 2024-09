Bitter: Bundesliga-Star fehlt Niederlande "aus privaten Gründen" gegen Deutschland in der Nations League

Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen fehlt der Niederlande in der Nations League gegen Deutschland am Dienstag. Das gab der niederländische Verband am Sonntag bekannt.

Demnach steht der Rechtsverteidiger "aus privaten Gründen" nicht im Aufgebot der Oranje und ist bereits aus dem Trainingslager abgereist. Die genauen Hintergründe des Ausfalls wurden nicht genannt. Schon beim 5:2-Sieg über Bosnien-Herzegowina zum Auftakt der Nations League war Frimpong nicht zum Einsatz gekommen. Bereits bei der Europameisterschaft in Deutschland hatte der 23-Jährige trotz einer bärenstarken Saison für die Werkself nur sporadisch gespielt. Lediglich dreimal stand er auf dem Platz, zweimal nach jeweils später Einwechslung. Ob Frimpongs Abreise sich auch auf das Bundesligaspiel von Leverkusen bei der TSG Hoffenheim am kommenden Samstag auswirkt, ist noch offen.

