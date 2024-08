Wechsel perfekt: Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst kehrt in seine Heimat zurück

Weghorst kehrt damit nach sechs Jahren in die Heimat zurück. 2018 war er zum VfL Wolfsburg gewechselt, den er im Januar 2022 in Richtung Burnley verließ. Die Engländer, die 2022 und 2024 aus der Premier League abstiegen, liehen Weghorst seitdem an Besiktas, Manchester United und Hoffenheim aus.

Über die Ablösesumme beim Wechsel zu Ajax wurde nichts bekannt, in Burnley stand Weghorst noch bis 2025 unter Vertrag.

Weghorst absolvierte insgesamt 146 Bundesligaspiele, in denen er 66 Tore erzielte und weitere 23 auflegte. Für Oranje traf er bei 39 Einsätzen zwölf Mal, zuletzt bei der EM in Deutschland im Juni und Juli.