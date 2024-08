Wechsel in die USA? Entscheidung bei Marco Reus offenbar gefallen

Reus spielte zwischen 2012 und 2024 für Borussia Dortmund, nachdem er zuvor auch bis 2005 mehrere Stationen in der BVB-Jugend durchlief. Über Ahlen ging es dann nach Gladbach und schließlich wieder in die Heimat.

Für seinen Herzensklub war Reus in 429 Partien an 301 Toren direkt beteiligt (170 Treffer, 131 Vorlagen). Zwei DFB-Pokalsiege 2017 und 2021 sowie zwei Finalteilnahmen in der Champions League (2013 und 2024) bildeten die Highlights seiner Karriere.