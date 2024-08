Medienberichte: Vater von Spanien-Star Lamine Yamal auf Parkplatz niedergestochen

Das berichteten mehrere spanische Medien. Der Zustand von Mounir Nasraoui, der angeblich nach der Tat in das Krankenhaus Can Ruti in Badalona gebracht wurde, soll ernst sein.

Warum es zu dem Vorfall gekommen ist, war zunächst noch unklar, die Polizei hat aber wohl bereits Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht. Yamal soll eigentlich am Samstag mit dem FC Barcelona und Ex-Bundestrainer Hansi Flick in die neue Saison starten.

Ob der 17-Jährige gegen den FC Valencia (21:30 Uhr/DAZN) tatsächlich im Kader stehen wird, ist noch offen.