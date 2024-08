Was läuft gut? Was läuft schlecht? Was muss noch passieren? So schlagen sich Europas Topklubs auf dem Transfermarkt

© getty

FC Bayern München

DAS AKTUELLE TOP-THEMA

Bei den Bayern hat das aktuelle Top-Thema mehrere Ebenen. Zunächst einmal ist es so, dass der FCB erst noch den einen oder anderen namhaften Spieler aus dem aktuellen Kader loswerden will, um sich dann wieder auf Verstärkungen fokussieren zu können. Allen voran Matthijs de Ligt, an dem Manchester United Interesse anmeldet, ist ein Kandidat dafür. Auch Leon Goretzka dürfte den FCB bei einem adäquaten Angebot in diesem Sommer noch verlassen.

In puncto Neuzugänge gibt es mit Jonathan Tah und Désiré Doué derzeit zwei Top-Themen. Im Werben um Tah liegt man in Sachen Ablösesumme wohl noch weit von dem entfernt, was sich Bayer Leverkusen, der aktuelle Klub des deutschen Nationalspielers, vorstellt. Zudem müsste wohl zunächst de Ligt gehen, damit im Abwehrzentrum der für Tah angedachte Kaderplatz tatsächlich frei wird. Bei Doué, französisches Supertalent für das Mittelfeld, muss sich Bayern wohl ein Transferduell mit Paris Saint-Germain liefern. Hier zeichnete sich zuletzt eine Tendenz zugunsten von PSG ab.

WER NOCH GEHEN KÖNNTE

Während man bei de Ligt und Goretzka noch abwarten muss, ist der Abschied von Noussair Mazraoui schon beinahe beschlossene Sache. Der Marokkaner steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Einen Ersatz benötigt Bayern nicht unbedingt, sollte der neue Trainer Vincent Kompany mit Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition planen. Dort wäre man dann mit Kimmich, Sacha Boey und Josip Stanisic dreifach besetzt.

Derweil würde Bayern wohl auch einen offensiven Flügelspieler gerne noch verkaufen. Serge Gnabry und Kingsley Coman gelten hier als wahrscheinlichste Kandidaten. Allerdings will Gnabry dem Vernehmen nach in München bleiben, während Coman zuletzt ein Angebot von Fenerbahce abgelehnt haben soll.

ZWISCHENZEUGNIS

Negativ ist, dass es Bayern bisher nicht gelungen ist, den einen oder anderen namhaften Spieler aus dem aktuellen Kader abzugeben. Das wäre wohl notwendig, um die verbliebenen Transferziele noch realisieren zu können. Zudem hat man Xavi Simons nicht von einem Wechsel nach München überzeugen können, er schloss sich erneut per Leihe RB Leipzig an. Und auch Dani Olmo, an dem den Bayern ebenfalls Interesse nachgesagt wurde, wird nicht zum FCB kommen und sich stattdessen voraussichtlich Barcelona anschließen.

Dennoch haben Max Eberl und Co. auf der Zugangsseite bisher ordentliche Arbeit geleistet: Mit Michael Olise hat man einen jungen, hochspektakulären Spieler verpflichtet, der das gewünschte frische Blut für die offensiven Flügel bringt. Mit João Palhinha hat man zudem einen klassischen Sechser dazu geholt, der vergangene Saison mitunter vermisst wurde - und mit Hiroki Ito einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler, der sich allerdings jüngst in einem Testspiel verletzte.

Ob noch einmal echter Bedarf auf einer Position entsteht, hängt nun davon, ob und wenn ja wer die Bayern noch verlässt. Aktuell lässt sich lediglich festhalten, dass ein Nachfolger von Eric Maxim Choupo-Moting, der primär die Rolle des Mittelstürmer-Backups für Harry Kane übernimmt, dem Münchener Kader noch gut zu Gesicht stehen würde. Hier war Breel Embolo von der AS Monaco vor einigen Wochen mal Thema, konkreter als Spekulation wurde es aber nicht.

