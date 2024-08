"Trauer und Herzschmerz": Juan Izquierdo nach Zusammenbruch in der Copa Libertadores verstorben

Die Ärzte hatten zunächst erklärt, dass der Spieler "an einem Herzstillstand unbestimmten Ursprungs litt, der auf eine Arrhythmie zurückzuführen war". In Folge des Schocks war die uruguayische Meisterschaft am Wochenende ausgesetzt worden.

Die brasilianischen Gegner hatten am Sonntag im Heimspiel gegen Vitoria hellblaue Trikots mit der Aufschrift "Fuerza Izquierdo" getragen. Auch der ehemalige uruguayische Nationalstar Luis Suarez und Liverpool-Stürmer Darwin Nunez hatten unterstützende Botschaften geschickt.