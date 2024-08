Als Nationaltrainer: Bruno Labbadia hat einen neuen Job

Labbadia, der in Deutschland neben Stuttgart unter anderem auch den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen trainierte, steht mit seiner neuer Mannschaft direkt vor einer schwierigen Aufgabe.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko liegt Nigeria nach drei Punkten aus vier Spielen nur auf dem fünften Platz der Gruppe C, es droht das frühe Aus.