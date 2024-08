RB Salzburg vs. Blau-Weiß Linz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

In der Österreichischen Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 10. August, mit dem Beginn des 2. Spieltags weiter. Drei Partien stehen an, um 19.30 Uhr misst sich Vizemeister Red Bull Salzburg mit Blau-Weiß Linz. Das Spiel wird in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg ausgetragen.