Rapid Wien vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Der Saisonstart hätte für RB Salzburg kaum besser verlaufen können. Vor dem vierten Spieltag stand die Mannschaft von Trainer Pepijn Lijnders auf Platz eins der Bundesliga - und das obwohl sie ein Spiel weniger als die Konkurrenz ausgetragen hatte.

Aufgrund der Champions-League-Spiele in der Playoff-Runde wurde die Partie gegen den Tabellenletzten aus Hartberg verschoben. Die Qualifikation war schließlich ebenfalls von Erfolg gekrönt, womit man im neuen Ligasystem der Königsklasse jetzt unter anderem auf Real Madrid, Paris Saint-Germain und den deutschen Meister Bayer Leverkusen treffen wird.

Rapid Wien schied seinerseits in der Qualifikation für die Europa League in der finalen Runde gegen Sporting Braga aus und wird damit in der Conference League an den Start gehen. In der Liga musste die Mannschaft von Trainer Robert Klauß beim 0:3 bei Blau-Weiß Linz die erste Saisonniederlage hinnehmen.