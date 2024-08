Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 1. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

Premier League, heute live, Free-TV, wer zeigt, wer überträgt, 1. Spieltag, FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea, TV, Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland liegen auch in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt 250 Spiele live.

Am 1. Spieltag zeigt Sky heute Manchester United vs. FC Fulham, am Samstag Ipswich Town vs. FC Liverpool, FC Arsenal vs. Wolverhampton Wanderers und West Ham United vs. Aston Villa, am Sonntag FC Brentford vs. Crystal Palace und FC Chelsea vs. Manchester City sowie am Montag Leicester City vs. Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League aber auch auf anderen Kanälen. Die sieben Livespiele des 1. Spieltags könnt Ihr auch auch im Livestream via SkyGo (für Bestandskunden kostenlos) und kostenpflichtig via WOW verfolgen.

RTL+ zeigt durch eine Kooperation mit Sky auch in der Saison 2024/25 ein Spiel pro Woche im kostenpflichtigen Livestream. Am 1. Spieltag ist es am Samstag, den 17. August, FC Arsenal vs. Wolverhampton Wanderers.