Pau Victor beschert FC Barcelona Sieg im Clásico gegen Real Madrid - FC Liverpool haut Manchester United weg

Pau Victor brachte Barça im ersten Clásico der neuen Saison im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, mit einem Doppelpack (42./54.) in Führung. Nico Paz (82.) traf für Real.

Für den neuen Barcelona-Trainer Hansi Flick war es der zweite Sieg im zweiten Testspiel. Zuvor hatten die Katalanen Manchester City mit 4:1 (2:2 nach regulärer Spielzeit) im Elfmeterschießen geschlagen.